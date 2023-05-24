غدًا.. مسابقة روايات مصرية للجيب تعلن عن القائمة القصيرة

تعلن المؤسسة العربية الحديثة غدًا القوائم القصيرة في أفرع مسابقة روايات مصرية للجيب، وهي المسابقة التي أطلقت في أكتوبر الماضي، وظهرت قائمتها الطويلة في 23 من شهر إبريل من العام الحالي، والمسابقة تأتي تحت رعاية مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة للنشر.

وتتضمن القوائم القصيرة خمسة من الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة في أفرع المسابقة الأربعة وهي القصة القصيرة، والرواية، والسيناريو والحوار وأدب الطفل، وكانت أمانة الجائزة تتكون من مصطفى حمدي، نوال مصطفي، حسام البدراوي، أحمد مراد، وسماح أبوبكر عزت.

وتقدم للمسابقة 334 رواية وصل منها 10 روايات للقائمة الطويلة وكانت لجنة التحكيم تتكون من السيناريست والكاتب الصحفي محمد هشام عبيه، والروائية شيرين هنائي، والشاعرة فاطمة ناعوت.

أما عن الروايات التي وصلت للقائمة الطويلة فهي، "نسور نافقة" لأيمن مختار القاضي، "ترنيمة إيزيس" لرحاب فاروق عمر، "أحفاد الباشا" لزياد طارق إبراهيم، "الشاذب" لعادل صلاح يوسف، "حفار القبور" لعلي محمد حامد الخرشة، "تايم لاين" لعبد الرحمن كمال السعيد، " طعام الآلهة" لمحمد أحمد حسين محمد، "الصلاة في الظلمات" لمحمد الفاتح، "ذات عام من الغرابة" لمحمد عبد العزيز عبد الوهاب الشافعي، وأخيرًا رواية " مغامرات بدرية وأم حنان" لنسمة جمال عبدالله عبد المنعم.

وفي مجال القصة القصيرة تقدم للمسابقة 239 مجموعة قصصية، وصلت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة، وكانت لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حسين حمودة، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد الخميسي.

أما عن المؤلفين الذين وصلت مجموعاتهم القصصية للقائمة الطويلة فهم، أحمد محمد طوسون عبد العزيز، أشرف أيوب معوض، تغريد أسعد شاهين، سفيان بشار، عبد الستار حتيتة، مجدي مصطفى محمد القوصي، محمد أحمد عبد القوي، محمد عبده باشا، محمد محمود حسين، يوسف أحمد حامد.

وفي مجال أدب الطفل وصل للمسابقة 186 عملًا في أدب الطفل وصل منهم للقائمة الطويلة 12 عملًا، وكانت لجنة تحكيم أدب الطفل تتكون من، د.محمد فتحي، أحمد فضل شبلول، أميمة عز الدين.

أما عن الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة فهي، "ديمة تسأل" لـ إيمان سند، "دلال ونجمها الوهاج" لربيع مرشد، "مطعم صغير ببيت هالة" لسمر طاهر، "عندما اكتملت اللوحة" لصفية علي الدين، "رحلة الناب الأبيض" لعزة أنور، "جزيرة الكهف العجيب" لمصطفى عبد الفتاح، " عدة أسباب تؤكد وجود العم محمود لـ محمد زكريا عبد الفتاح، " الصبي الذي صار قطا" لـ محمد عاشور محمد، "خيال رامي" لمحمود خليل حسين، "مسابقة الغابة" لمحمود عقاب، " وحيد من دون قرن" لمحيي الدين عمار، "جيكة وأنتيكة" لياسمين مجدي.

وفي السيناريو والحوار تقدم للمسابقة 70 عملًا وصل للقائمة الطويلة منهم 10 أعمال، وكانت لجنة تحكيم السيناريو والحوار تتكون من السيناريست محمد سليمان عبد الملك، والسيناريست تامر ابراهيم.

أما عن كتاب السيناريو الذين وصلت أعمالهم للقائمة الطويلة فقد جاءت أسمائهم كالتالي، أحمد السيد كريم رزق، أحمد راضي جودة، أحمد عمر محمد عطية، طارق فتحي عزام، سالي عادل، طه حسين محمود حماد، عاطف عبود محمد عبود، عبدالله السبع، محمد إبراهيم محروس، محمد سالم أحمد سالم عبادة.

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