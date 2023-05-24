التموين: توريد 2.6 مليون طن ضمن موسم حصاد 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 إالى 2.6 مليون طن، بينما تم رفض 141 ألف طن قمح لخلطه بقمح مستورد وأقماح مخزنة من الموسم الماضي.

وتستهدف الوزارة استلام ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلي خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجه نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيهًا، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيهًا للإردب الواحد.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوي الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلي أن الوزارة وفرت كل الاجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

وشدد "المصيلحي" في تصريحات له، على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسئولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلي أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين، إضافة إلي صوامع القطاع الخاص و الهناجر والبناكر.

وأضاف "باسيلي" أنه تتم حاليًا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلًا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحًا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه.