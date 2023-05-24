الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام يستقبل نظيره الروسي لبحث التعاون الثنائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاءَ، إيغور كراسنوف النائب العام لروسيَا الِاتحاديةِ، في مستهلِّ زيارتِهِ الرسميةِ على رأسِ وفدٍ قضائيٍّ رفيعِ المستوَى مِن مكتبِ النائبِ العامِّ لِرُوسيَا الِاتحاديةِ لمكتَبِ النائبِ العامِّ لجمهوريَّةِ مِصرَ العربيةِ.

وتأتِي الزيارةُ استجابةً لدعوةِ النائبِ العامِّ لنظيرِهِ النائبِ العامِّ لِرُوسيَا الاتحاديةِ؛ في إطارِ تعزيزِ آلياتِ التعاونِ القانونيِّ والقضائيِّ بيْنَ النيابتيْنِ، وتفعيلًا لمذكرةِ التفاهمِ المبرمةِ بينَهُما، وجدولِ الأعمالِ المكمِّلِ لَها بشأنِ بَرنامجِ التعاونِ القضائيِّ الدوليِّ الملحقِ بالمذكرةِ، والموقَّعِ بيْنَ النيابتيْنِ في منتصفِ يونيُو الماضِي.

جانب من اللقاء

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جانب من اللقاء

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النائب العام دولة ر وسي ا وفد قضائي النائب العام ل ر وسي ا ال اتحادية استجابة لدعوة

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