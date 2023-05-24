الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: توفير لحوم سودانية طازجة بمجمعات النيل بـ195 جنيهًا للكيلو

لحوم سودانية
لحوم سودانية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة علي الأسعار وإحداث توازن في المعروض.

وكشف المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذًا تابعًا للشركة.

وقال إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقًا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أنه جار مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رءوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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