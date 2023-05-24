الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة وإصابة 3 أشخاص فى حريق شقة بالعجوزة

حريق شقة
حريق شقة

لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة وفتاة إثر حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع لعقار سكنى بشارع محمود الحصرى بمنطقة العجوزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق وفاة شخص وإصابة سيدة وفتاة وتم نقلهما إلى المستشفى، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة العجوزة عقار سكني شقة سكنية حريق مصرع

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