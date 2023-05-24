وفاة وإصابة 3 أشخاص فى حريق شقة بالعجوزة

لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة وفتاة إثر حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع لعقار سكنى بشارع محمود الحصرى بمنطقة العجوزة.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.



ونتج عن الحريق وفاة شخص وإصابة سيدة وفتاة وتم نقلهما إلى المستشفى، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.