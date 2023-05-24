دبلوماسى سابق يوضح دور البنك الإفريقى للتنمية فى دعم استثمارات القارة

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن بنك التنمية الإفريقي ليس على غرار البنوك الخاصة أو العامة التي تنشأ في بعض الدول وفي إفريقيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الغربية.

وأضاف حجاج، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بنك التنمية الإفريقي مفتوح للكثير من شركاء إفريقيا للتنمية، مضيفًا أن مصر تسهم بأكبر نصيب من رأس مال بنك التنمية الإفريقي الذي أولى المشروعات المصرية أهمية خاصة وقدم قروضًا بمليارات الدولارات بتسهيلات كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن البنك ساهم بجزء كبير في تمويل استثمارات قطاع الكهرباء المصري التي تولتها شركات ألمانية.

وأوضح الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، وهذا دليل على شراكة مصر مع هذا البنك والمؤسسات التابعة له، في إفريقيا وخارجها.