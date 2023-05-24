"قلوبنا المفقودة" لسيليست نج.. رواية ذائعة الصيت تناقش عالم المثقفين

تعد رواية Our Missing Hearts للكاتبة سيليست نج من الكتب الأكثر مبيعًا حسب تقرير لـ “نيويورك تايمز”، كما حصلت على جائزة أفضل كتاب لعام 2022 من قبل مجلة تايم وهى الرواية التي تتحدث عن حب الأم غير المشروط.

رواية قلوبنا المفقودة Our Missing Hearts

تدور أحداث الرواية حول طفل يدعى بيرد جاردنر، (12عامًا) في حياة هادئة مع والده المحب، وهو أستاذ لغوي سابق تركته والدته مارجريت وهي شاعرة أمريكية صينية، دون أثر عندما كان في التاسعة من عمره.

فالطفل بيرد لا يعرف ما حدث لوالدته، كل ما يعرفه أنه تم حظر كتبها وهو يشعر بالحزن والغضب؛ لأنه يظن أنها اهتمت بعملها أكثر من اهتمامها به.

في أحد الأيام، يتلقى بيرد خطابًا غامضًا يحتوي على رسومات من والدته ويبدأ في رحلته للبحث عنها وخلال رحلته يكتشف الكثير من الحكايات التي كانت ترويها له والدته وهو صغير من خلال الكتب، وأخيراً يذهب لمدينة نيويورك، حيث يتعرف أخيرًا على حقيقة ما حدث لوالدته، وما يخبئه المستقبل لكليهما.

والكتاب عبارة عن قصة كلاسيكية لرحلة البطل الصغير، من البراءة إلى التجربة مع القليل من المرارة التي يقابلها في طريقه، بشكل مدهش.

ووفقًا للصحيفة، تناقش الرواية إلقاء الحكومات اللوم على بعض الشعوب، كـ "كبش فداء"، ما يزيد من قوتها بدلاً من الانتقاص منها، مثلما ألقى هتلر باللوم على اليهود في الضائقة الاقتصادية التي كانت تعاني منها ألمانيا، كما أخبرنا ترامب أنه يخشى من قوافل المهاجرين المليئة بـ "الأبناء السيئة"، هكذا تتناول الرواية الآسيويين عمومًا والأمريكيون الصينيون خاصة، أنهم هم المسؤولون عن كل ما يحدث بشكل خاطئ، في أمريكا، مع إلقاء اللوم عليهم.

ماذا رصدت الكاتبة سيليست نج في روايتها؟

كما ترصد رواية سيليست نج، حلقات العنف التي يشاهدها الطفل بيرد، حيث يلاحظ رجلاً يلكم امرأة صينية، ويطرحها على الأرض، ثم يركلها مرارًا وتكرارًا لا يوجد خلاف بينهما سوى اختلافها، ثم قتل الرجل كلبها الصغير، وكسر ظهره "بالطريقة التي قد يسحق بها الصرصور" وفقًا للرواية.

على جانب آخر، إن رواية "قلوبنا المفقودة" هي تأمل في قوة الكلمات أحيانًا، لماذا أرفف مكتبة السيد جاردنر، والد بيرد فارغة إلى هذا الحد؟ والإجابة هي حتى لا يتمكن الطلاب من الوصول إلى الكتب التي "قد تعرضهم لأفكار خطيرة".

أما الشاعرة مارجريت، والدة بيرد، ففي المنفى، يصبح عملها مصدر أمل للمعارضة ولأولئك الذين يعانون في ظل تزايد العنف على بعض الفئات المختلفة عن "أمريكا البيضاء"، من خلال كتابة ورواية القصص والتعبير عن مشكلات جيلها.