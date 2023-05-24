مدير تعليم السويس: 190 ألف طالبة وطالبة أدوا الامتحانات وغرفة العمليات لم تتلق أي شكوى

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة إن 190 ألف طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم دون ثمة مشاكل تذكر بجميع مدارس المحافظة لجميع الصفوف والمراحل.

وأضاف عمارة أن غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس المسئولة عن تلقي بلاغات أي مشكلات تواجه العملية الامتحانية لم تتلق أي بلاغ.

وقدم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس و سيد حمدان وكيل المديرية الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح اعمال الامتحانات لجميع الصفوف والمراحل و الشهادة الاعدادية بالسويس.

ووصف عمارة المسئولين عن الامتحانات بالجنود المعلومين بعدما ساهموا في الحفاظ على البيئة الامتحانية المناسبة لطلبة وطالبات المحافظة وانتظام سير أعمال الامتحانات واستقرارها والحفاظ على سريتها من كافة القائمين على أعمال الامتحانات من ملاحظين وإداريين ورؤساء لجان ومراقبين وأعضاء غرف العمليات المركزيه أو الفرعيه بالإدارات التعليمية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا تعبر عن انتهاء فترة عمل غرفة عمليات الشهادة الاعدادية اليوم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس قد ناشدت من خلال صفحتها الرسمية طلاب الصف الثالث الثانوي بالتوجه لمقار مدارسهم لتسلم ارقام الجلوس الخاصة بهم.

غرفة عمليات تعليم السويس

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