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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

9 يونيو.. حفل إطلاق وتوقيع كتاب "طه حسين.. ذكريات شخصية معه"

طه حسين
طه حسين

بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، تنظم دار "منشورات سشات" حفل إطلاق وتوقيع كتاب "طه حسين: ذكريات شخصية معه"، للناقد الدكتور صبري حافظ، في القاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، الجمعة 9 يونيو المقبل، في تمام السادسة والنصف مساءً.

حفل إطلاق وتوقيع كتاب "طه حسين.. ذكريات شخصية معه"

وستقدم الندوة، الدكتورة فريال جبوري غزول، بمشاركة كل من الكتاب، الدكتور محمد أبوالغار، والكاتبة منى أنيس، والدكتور عماد أبوغازي، وسيعقب الندوة حفل توقيع للكتاب.

وكتاب "طه حسين: ذكريات شخصية معه"، هو الكتاب الأول من عمل ضخم، استغرق من كاتبه أكثر من أربعة أعوام، وسوف يتبعه كتاب آخر بعنوان "طه حسسين: الإنسان والمشروع"، الذي يتناول فيه الكاتب حياة العميد الشخصية والإنسانية والعامة، والأدوار المختلفة التي قام بها في حياة مصر والعالم، ويتوقف فيه عند أهم معاركه وأعماله التي أثارت الكثير من الجدل والاهتمام، وهو الكتاب الذي انتهى منه الكاتب ويطمح إلى صدوره قبل الاحتفاء بخمسين عاما على رحيل العميد في شهر أكتوبر القادم.

ومن أجواء الكتاب:

لعل الأهمية اللافتة لهذا الكتاب، الذي يضع «طه حسين» في بؤرة اهتمامه؛ لا تكمن فقط في تقديمه صورة قريبة وفريدة للعميد من قلب بيته الشهير «رامتان» وهو وسط زواره من نجوم الأدب والثقافة والسياسة في عصره، بل أيضًا في تقاطعه مع حقول عديدة، دون أن يعطي ذاته بالكامل إلى حقل بعينه، ما يجعل قارئ الكتاب يطوف من رحلة خلال الجغرافيا والتاريخ إلى رحلة ما بين الأنواع السردية والمعرفية، هكذا يأخذنا صبري حافظ من المنوفية مسقط رأسه إلى قاهرة الستينيات، ومنها إلى أكسفورد، لندن، باريس، وبرلين. 

من الدراسة بمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة إلى الدراسة والتدريس في جامعة أكسفورد، ثم الدراسة كطالب دكتوراه بجامعة لندن، رحلة ممتدة في الزمان والمكان، من تقديم صفحات نادرة عن واحد من أهم مثقفينا في كل العصور، إلى رحلة كاتبنا التي تترسم خطى العميد في تحصيل العلم من مظانه مهما بعدت، وخوض غمار صعوبات التعلم على الرغم من تحديات العمر واللسان. يضع الكتاب بين أيدينا رحلة أخرى تشكل إضافة بارزة في كل من أدب السيرة، وأدب الرحلة، وتقترح فيهما الثقافة كوسيلة أساسية لإعادة إنتاج وجودنا الأصيل في عالم يزداد تعقيدًا.

طه حسين عميد الأدب العربي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور صبري حافظ الدكتور محمد أبو الغار

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