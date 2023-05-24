كشف هوية جثة ملقاة في الشارع بمدينة نصر

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في كشف هوية جثة شاب ملقاة في الشوارع بمنطقة مدينة نصر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أنها لشاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

ونجح ضباط مباحث قسم الشرطة من خلال فحص بلاغات التغيب في القاهرة من رصد محضر يفيد بتغيب شاب يدعى خالد محمد إبراهيم ويحمل نفس مواصفات الجثة.

باستدعاء محرر المحضر وباصطحابه إلى مشرحة زينهم تعرف أحد الأشخاص على الجثة وأقر أنها لذويه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.