الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحرى عن جثة شاب في المقطم

جثة
جثة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث في العثور على جثة متعفنة لشاب في المقطم.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة.

بالفحص تبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى «محمود.م.م» في بداية العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنَّ الجثة في حاله تعفن، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه.

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتمّ العثور على متعلقاته الشخصية.

تمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرَت قراراتها المتقدمة.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية ظروف غامضة منطقة المقطم جثة

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط مُلقى جثة طفل فى كيس بلاستيك بمايو

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية: 3.3 مليون مواطن خليجى يعيشون فى فقر

خبير يُقدّم 10 خطوات وإجراءات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويًا

أسعار الزيوت فى مصر اليوم الأربعاء

"مشروع تنمية الأسرة المصرية" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟