النيابة تتحرى عن جثة شاب في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث في العثور على جثة متعفنة لشاب في المقطم.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة.

بالفحص تبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى «محمود.م.م» في بداية العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنَّ الجثة في حاله تعفن، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه.

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتمّ العثور على متعلقاته الشخصية.

تمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرَت قراراتها المتقدمة.