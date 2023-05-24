الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدبلومات العملية في دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية.

وأوضح  "وكيل الوزارة" أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م هى التعليم المزدوج ٥٤٩ طالب وطالبة والتعليم التجارى  ٢٦٠٢ طالب وطالبة والتعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالب وطالب والتعليم والزراعة ٥٧٢ طالب وطالبة، والتعليم الفندقي ١٠٦ طالب وطالبة بإجمالي ١١٤١١ طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف" إلى أن تعليم دمياط، قام بتجهيز ٣١ استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دمياط متمنيا لهم التوفيق.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط امتحانات غرفة العمليات

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