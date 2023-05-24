الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«فيفا» يمدد اتفاقية التعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية لمدة 4 سنوات جديدة

فيفا
فيفا

أبرم الاتحاد الدولي لكرة القدم مذكرة تفاهم مع الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية لتمدد وتوسع أنشطة العمل المشترك بينهما لمدة أربع سنوات أخري.

وقال “فيفا”: علي هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، سويسرا، وقع الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تمديد مذكرة التفاهم بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر2019.

وأكد تيدروس أن  الصحة وكرة القدم زميلان يكملان بعضهما البعض، ويُعد تعزيز أنماط الحياة الصحية والملاعب الآمنة والفوائد البدنية والعقلية للنشاط البدني من بين العديد من الأهداف الصحية التي تفخر منظمة الصحة العالمية بمواصلة تسجيلها مع فيفا على مدار السنوات الأربع القادمة".

وتابع: "لقد نجحت شراكة منظمة الصحة العالمية مع فيفا بالفعل في مشاركة الرسائل القائمة على الأدلة لمساعدة الأشخاص من جميع الأعمار على عيش حياة أكثر صحة وأماناً من خلال قوة كرة القدم والرياضة، وتتطلع منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة هذه الرحلة".

وقال إنفانتينو: "نحن فخورون بتوقيع وتجديد مذكرة التفاهم مع منظمة الصحة العالمية وفخورون أيضاً بمواصلة الشراكة معها لنشر رسائل مهمة تتعلق بالصحة البدنية والعقلية إلى جمهور كرة القدم العالمي. 

وأُعرب عن امتناني للدكتور تيدروس، وفريقه الرائع، وكل من يساعد في قطاع الرعاية الصحية من الأطباء إلى الممرضات والمتخصصين في الرعاية الصحية ووزراء الصحة وكل من يساهم في تحسين حياتنا".

وأضاف: "شعرت أنا والدكتور تيدروس أنه وفي ظل تزايد الانقسامات التي يشهدها العالم، فقد يكون بمقدور منظمة الصحة العالمية والفيفا تحقيق شيء ما من خلال توحيد جهودهما وإحداث تأثير، حتى لو كان بسيطاً، لجعل حياتنا أفضل. ومنذ عام 2019، عملنا مع زملائنا في منظمة الصحة العالمية لمحاولة استخدام تأثير كرة القدم في المساعدة على تعزيز الصحة للجميع".

كان فيفا ومنظمة الصحة العالمية قد أطلقا خلال بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر 2022 وبدعم من النجوم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وحسن الهيدوس وكريم بنزيمة ولوسي برونز وكاكا وروبرت ليفاندوفسكي وكارلي لويد وإدوارد ميندي وإيمانويل بوتي، بالإضافة إلى اثنين من سفراء النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية للرياضة والصحة، وهما أليسون بيكر وديدييه دروجبا، حملة أظهرت للجميع قدرة كرة القدم الاستثنائية على الجمع بين الناس، بجانب مبادرات أخري شاركت فيها وزارة الصحة القطرية، علي رأسها تنفيذ استراتيجيات التجمهر والمراقبة لمنع انتشار كوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى، وسياسات معززة لحماية الناس من أضرار التبغ، بما في ذلك جعل مناطق جلوس الاستاد خالية من التدخين.

الفيفا الاتحاد الدولى المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس الصحة بنزيما

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

التحريات: حاتم الكومي متورط في جمع 3.5 مليار جنيه من المواطنين

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ضبط شخصين سرقا توك توك بـ"الشطة" فى القاهرة

جامعة أسوان تناقش تقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟