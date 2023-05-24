الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كميات كبيرة من اللحوم بمطعم مشويات شهير ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط معمل لتصنيع اللحوم لصالح مطعم شهير غير مدون عليها تاريخ صلاحية وينبعث منها روائح كريهة، وذلك في إطار استمرار إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وكذا تشديد الرقابة على المخازن غير المعلن عنها.

وشكل محمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة التجارية حملة مكبرة بقيادة صابر الليلى رئيس الرقابة ورئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى والسيد متولى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ما يلى :-
ضبط كمية تقدر ب( 100) كجم من اللحوم والسجق والدن الحيوانى داخل أحد المخازن غير المعلن عنها والخاصة بمطعم شهير للمشويات بدائرة حى الزهور، حيث تبين بالتفتيش وجود أكياس بلاستيكية داخل ثلاجات غير مدون عليها تواريخ الإنتاج الخاصة بالصلاحية إنتاجاً أو انتهاء والتى تطهى وتقدم للمواطنين كوجبات سريعة مخالفاً للقرار 107 لسنة 1994 والقانون 281 لسنة 1994 بالغش التجارى وقمع التدليس وكذا المواصفة القياسية 2613 والخاص بتحديد فترات الصلاحية إنتاجاً وانتهاء.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وسحب العينات لإرسالها إلى المعامل المختصة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جانب من الحدث

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إحكام الرقابة إحكام الرقابة علي الأسواق إدارة الرقابة استهلاك التجارة الداخلية استمر

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