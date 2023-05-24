عبدالمنصف يخصص فقرة فنية لرباعى حراسة المرمى

خاض رباعي حراسة مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية فقرة تدريبات خاصة على هامش المران الصباحي اليوم.

وأدى الحراس فقرة تدريبات تأهيلية قوية في بداية المران بشكل منفرد تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

وخصص عبدالمنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية لرباعي حراسة المرمى تم التركيز خلالها على التعامل مع الكرات العرضية والكرات المرتفعة في العمق واستخدم فيها حواجز بلاستيكية تقوم بدور اللاعب الخصم ، كمان كان فيه جزء للتدريب على التسديدات من مسافات مختلفة في الملعب.

وتعادل الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.