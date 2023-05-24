التحريات: حاتم الكومي متورط في جمع 3.5 مليار جنيه من المواطنين

كشفت تحريات مباحث الداخلية في ضبط رجل الأعمال حاتم الكومي، مالك مجموعة شركات “الكومي”، أنه متورط في الاستيلاء على 3.5 مليار جنيه من المواطنين.

كان قد تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية والنائب العام، للتضرر من وقوعهم ضحايا عملية نصب على يد رجل أعمال جمع منهم مبلغ مالية بزعم توظيفها في بعض المشروعات.

رجل الأعمال حاتم الكومي كان قد جمع من 3400 مستثمر مبلغ 3.5 مليار جنيه رأس مال لشركة، لتوظيف تلك الأموال في عدة مشاريع من بينها مزارع جمبري وآلاف الأفدنة في راس غالب ومطعم بيت الكومي وغيرها من المشروعات، وفق التحريات.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.