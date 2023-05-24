الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من أجل الانتقام.. موظف يقتل ابن شقيقه في سوهاج

محكمة
محكمة

دفع الانتقام موظف بالتربية والتعليم بمركز طما بمحافظة سوهاج، إلى قتل نجل شقيق زوجته بسلاح أبيض. 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بورد بلاغ من  المدعو «ياسر م ع م» سن 20 عاما طالب ويقيم بناحية التل الزوكي بدائرة مركز طما  بأكتشافه مقتل شقيقه المدعو  «أحمد م ع م» سن 30 عاما  عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بمنزلهما.

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين وجود جثة المذكور مسجاه على الأرض بغرفة بالطابق الأرضي تستغل كمضيفة يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابته بجروح قطعية متهتكة بالرأس والرقبة وفقا للفحص المبدئي وبفحص المنزل تبين أنه مكون من طابقين أرضي + علوي، والطابق الأرضي مكون من عدد 2 مضيفة ويقطن بالطابق العلوي المبلغ ووالدتهما المدعوة «نادية ع م» سن 55 عاما  ربة منزل وشقيقتهما المدعوة  «جهاد م ع م» سن 18 عاما طالبه كما تبين وجود فسخ بأحدي النوافذ المطلة علي المضيفة وعدم وجود ثمة بعثورة بمحتوياتها.

وأفاد المبلغ بأن شقيقه المذكور يقيم بالطابق الأرضي بمفرده وعند قيامه بإيقاظه صباح اليوم اكتشف إصابته ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة زوج عمة المجني عليه المدعو «طلعت ع ع ى» سن 58 عاما موظف بالتربية والتعليم ويقيم بذات الناحية حيث تم ضبطه وبمواجهته أقر بصحتها واعترف ببارتكاب الواقعة، حيث قرر قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بفروة الرأس منذ فترة مما أثار حفيظته ورغبته في الانتقام  فقد عقد العزم على التخلص منه وقتله وبتاريخ الواقعة قام بالتسلل لداخل المنزل عن طريق فسخ إحدى النوافذ المطلة على المضيفة والتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض  «بلطه» كان قد أعدها مسبقاً مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته بأرشادة تم ضبط الأداه المستخدمة سلاح أبيض «بلطة»  وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إدارة البحث الجنائي ابن شقيق التعدي عليه بالضرب التربية والتعليم الرقبة أمن سوهاج بسلاح أبيض بمحافظة سوهاج

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