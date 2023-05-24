الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب علوم الفضاء ببني سويف في زيارة لمشروعات ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفداً من أساتذة وطلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة محمود شلبية عميد الكلية، حيث تم تقديم فيلما تسجيليا عن ميناء دمياط يضم كافة إمكانات الميناء وأرصفته ومحطاته، وأهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء، وتقديم عرض تقديمي عن الإدارة المركزية للنظم والتطبيقات والدعم الفني والتي تستعرض فيه إمكاناتها في تطبيق خدمات التحول الرقمي وتطوير النظم الآلية.
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وأجرى الوفد، جولة ميدانية داخل الميناء للمشاهدة العملية والتعرف على إمكانات الميناء على أرض الواقع، وجاءت تلك الزيارة لبحث تطوير سبل التعاون بين الجانبين بما يحقق هدف الكلية الرئيسي وهو تخريج كوادر بشرية على أعلى مستوى علمي وتدريبي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجال الملاحة البحرية.

ميناء دمياط حاويات العلوم الفضاء دمياط

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