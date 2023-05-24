مصر تُشارك في "البوتشي" بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين 2023

تشارك مصر، في منافسات البوتشي بالألعاب العالمية الصيفية الـ16 للأولمبياد الخاص والتي تقام بداية من يوم 17 يونيو وحتى 25 يونيو بالعاصمة الالمانية برلين ، ضمن مشاركة 170 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية من بينهم البوتشي.

وهناك أدلة على أن لعبة البوتشي كانت تُلعب منذ عام 264 قبل الميلاد في روما، ويشارك فيها 33 لاعبا ولاعبة من 17 دولة من المنطقة من بين 324 لاعبا ولاعبة حول العالم عبارة عن 262 لاعبا و62 شريكا، وتقام المسابقات على أرض ميسي برلين في القاعة 1.2.

ويمثل مصر في تلك الرياضة لاعبين هما ابراهيم راشد وإسلام عبد الصبور ومعهما مروان أشرف مدربا ، وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة.

ويترأس البعثة د. باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له. وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج و البوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وتشهد البوتشى مشاركة 17 دولة من المنطقة حيث يشارك كل من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والاردن، والكويت ولبنان والمغرب، وعمان وفلسطين والسودان وتونس والامارات بلاعبين، بينما تشارك كلا من إيران وليبيا وسوريا بلاعب واحد وتشارك السعودية بأربعه لاعبين

وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الاقليمية من خلال د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولي مدير عام الالعاب والمسابقات، بأنه وعقب غلق باب التسجيل تبدأ عملية الإعداد العملية للفرق المختلفة والدخول في معسكرات مفتوحة ومغلقة لحين السفر لألمانيا للانضمام لبرنامج المدن المضيفة والذي يسبق الالعاب بثلاثة أيام، حيث ستقوم عدد من المدن الألمانية باستضافة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأشار "محي"، إلى أن كرة البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجي. والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي)، إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا). يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءًا من اثنين، مرورا بأربعة، ووصولا إلى ثمانية كحد أقصى.

ويحق لكل لاعب في الفرق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، والتي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب. ويمنح اللاعبين نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا).

ويسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما يجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين.

فيما أشار الفولى بأن الزوجي يتكون من لاعب أولمبياد خاص و شريك، كما يمكن أن يتكون الفريق من لاعبين أولمبياد خاص و شريكين وتعد رياضة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995.

واستضافت الألعاب العالمية الصيفية 1999 ما مجموعه 189 لاعب بوتشي، مثلوا 33 برنامج أولمبياد خاص.

وتشهد العاب برلين مسابقات في الفردي والزوجي والفريق (أربعة أشخاص) والزوجي الموحد وفريق موحد (أربعة أشخاص).

جانب من الحدث

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