الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: حصر قطع الأراضي غير المستغلة للاستفادة منها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في حصر قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وغير المستغلة للاستفادة منها وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة وخاصة مركز المحلة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة مشروعات التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، المهندس علي عبدالستار، السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة ومديري إدارات الشئون القانونية، المالية والإدارية، الهندسية والحسابات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات الجارية والمستقبلية لتطوير مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومنها إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة لخدمة مصانع الغزل وتخفيف الاختناقات المرورية والذي سيصل طوله إلى 12 كم لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة.

كما ناقش رحمي مع الحاضرين آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الري للاستفادة من بعض قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وغير مستغلة في نطاق مركز ومدينة المحلة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع إنشاء مبنى مركز المحلة الجديد وتطوير المجزر القديم، إلى جانب مناقشة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة والذي يتم تطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة القمامة.

واختتم الاجتماع بمناقشة أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

محافظ الغربية حصر قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة المستغلة للاستفادة

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