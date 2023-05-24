الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رون ديسانتيس يطلق حملة رئاسية على تويتر مع إيلون ماسك

رون ديسانتيس
رون ديسانتيس

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية خطة رون ديسانتيس للإعلان عن ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024، قائلة إن حديث تويت سبيس في الساعة 6 مساءً سيديره ديفيد ساكس وهو رجل أعمال تقني، مقرب من إيلون ماسك وداعم لرون ديسانتيس. 

وتبع الملياردير إيلون ماسك المقابلة في تصريحات إلى مؤتمر استضافته صحيفة وول ستريت جورنال، مضيفًا أنه على الرغم من أنه "لن يؤيد في هذا الوقت، أي مرشح معين" ، إلا أنه "مهتم بأن يكون تويتر إلى حد ما ساحة مدينة عامة حيث يوجد المزيد من المنظمات، تصدر إعلانات".

وبعد أن عقد تجمعًا واسع النطاق للمانحين في ميامي، كان من المتوقع أيضًا أن يصدر رون ديسانتيس إعلانًا بالفيديو يوم الأربعاء.

وقالت قناة فوكس نيوز إنه سيتم إجراء مقابلة مع الحاكم من قبل مضيفها تري جودي، عضو الكونجرس الجمهوري السابق، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تم الإبلاغ عن خطط لبدء مسيرة في مسقط رأس رون ديسانتيس، دنيدن، وقالت شبكة "إن بي سي" إن الحاكم سيزور ولايات التصويت المبكر الأسبوع المقبل ، بعد عطلة يوم الذكرى. وقام رون ديسانتيس بالفعل بزيارة مثل هذه الدول مرارًا وتكرارًا ، في الفترة التي تسبق إطلاق حملته الرسمية بما في ذلك إصدار كتاب موجه نحو الحملة.

في الاستطلاعات التمهيدية للحزب الجمهوري ، حافظ رون ديسانتيس على المركز الثاني الثابت ، وإن كان بعيدًا بشكل متزايد، عن دونالد ترامب.

يواجه الرئيس السابق ترامب مخاطر قانونية غير مسبوقة ، بما في ذلك محاكمة جنائية من المقرر أن تبدأ في نيويورك في أواخر مارس من العام المقبل، واتهام محتمل بتهمة التخريب الانتخابي والتحريض على أحداث تمرد 6 يناير. 

ومع ذلك، فقد استغل مثل هذه التحديات لتحقيق النجاح مع الناخبين الجمهوريين الذين استجابوا لادعائه بأنه ضحية للاضطهاد السياسي.

واستخدم ترامب موقع تويتر بشكل كبير في صعوده إلى السلطة ولكن تم تعليقه من المنصة بعد أحداث 6 يناير،  زرفع ماسك الحظر لكن ترامب استمر في استخدام منصة Truth Social ، المنصة التي أنشأها في منفاه.

شهدت ملكية مسك لموقع تويتر اضطرابات مستمرة في الشركة وسلسلة من الجدل حول استخدامه للمنصة.

اليون ماسك تويتر رون ديسانتيس انتخابات امريكيا ترامب

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