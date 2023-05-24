موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 1444 وإجازات شهر يونيو 2023

تزامنا مع اقتراب انتهاء شهر مايو، يبحث المصريين عبر موقع البحث جوجل عن إجازات شهر يونيو 2023، لمعرفة العطلات الرسمية في هذا الشهر، وفيما يلي يقدم "الدستور" للقراء قائمة بالإجازات التي ستمنح للمصريين خلال شهر يونيو 2023، كالتالي:

موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2023

يحتفل المسلمون بوقفة عرفات كونها مناسبة مقدسة لديهم، ويتزامن الاحتفال بها مع المملكة العربية السعودية فاليوم الذي تقرره كأخر أيام موسم الحج تقره كل دول العالم وقفة عرفات للاحتفال بعيد الفطر المبارك ويتوقع أن يأتي كالتالي :

الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيه 2023

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023:

الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيه 2023

الخميس 11 ذو الحجة الموافق 29 يونيه 2023

- ثورة 30 يونيه:

الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيه 2023

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو في شهر يوليو المقبل.

الإجازات الأسبوعية في شهر يونيو 2023

أما بالنسبة للعطلة الأسبوعية تشمل:

الجمعة 2 يونيو (عطلة أسبوعية)

السبت 3 يونيو (عطلة أسبوعية)

الجمعة 9 يونيه (عطلة أسبوعية)

السبت 10 يونيه (عطلة أسبوعية)

الجمعة 16 يونيه (عطلة أسبوعية)

السبت 17 يونيه (عطلة أسبوعية)

الجمعة 23 يونيه (عطلة أسبوعية)

السبت 24 يونيه (عطلة أسبوعية)

الجمعة 30 يونيه (عطلة أسبوعية)

الإجازات المتبقية في 2023

أما باقي عطلات 2023 الرسمية المتبقية ستكون في الأيام التالية:

عطلة رأس السنة الهجرية: الأربعاء 19 يوليو 2023.

عطلة ثورة 23 يوليو: لمناسبة ثورة 23 يوليو 1952 وعطلة يوم الأحد في نفس التاريخ.

عطلة المولد النبوي الشريف: الأربعاء 27 سبتمبر.

عطلة عيد القوات المسلحة: الجمعة 6 أكتوبر.

يذكر أن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.