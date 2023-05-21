الجمعة.. أمسية "بكرة إجازة" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية غنائية شعرية بعنوان "بكرة إجازة" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت في السادسة من مساء يوم الجمعة 26 مايو، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تأتى الأمسية ضمن ليالي أمسيات "بهجة الروح" التي يقدمها القطاع، كخدمة ثقافية وفنية للجمهور، تتضمن فن العرائس والغناء، الذى يؤديه مجموعة من الأطفال الموهوبين فى مختلف المدارس المصرية من فرقة إبهار مصر.

كما يشارك فيها الفنانون "أمير الحسينى، د. مها حمدى، غفران الشاعر، عمرو البهى، رحمة محجوب، محمود الخلفاوى، محمود الشامى، أدهم محجوب"، والأطفال بثينة وهبة وجنا.

تتناول الأمسية ضرورة الاستفادة من الإجازة الصيفية فى تنمية الهوايات والمهارات واكتشاف المواهب، وقصص عن كفاح رموز مهمة ومحببة للأطفال، مثل الأديب العالمى نجيب محفوظ والفنان العالمى والت ديزنى، والفنانين المصريين الذين ساهموا فى اسعاد الأطفال، مثل محمد فوزى وشكوكو وسمير غانم، كما تتضمن الأمسية مسابقات وألعاب للأطفال الحاضرين كنوع من المشاركة والتفاعل الإيجابي مع موضوع الأمسية.