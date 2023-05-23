الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

84.3 % نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية ببورسعيد

جريدة الدستور

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84,3% وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وأدى 13795 طالبًا وطالبة موزعين على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالبًا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.

حضر اعتماد النتيجة الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، رئيس مجلس الأمناء وعلي الألفي، نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.

في السياق، قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة لاوائل الشهادة الإعدادية، وقدم المحافظ، التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم والمدرسين علي نتيجة هذا العام، مطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والاعتماد على النفس، والبعد عن تجار العلم الزائف في الدروس الخصوصية. وتضمن البيان، أن المحافظ سوف يكرم الـ 10 طلاب الأوائل على مستوى المحافظة، وذلك خلال فعاليات اعتماد النتيجة، لتكون محافظة بورسعيد بذلك أول محافظة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأعلنت د.هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بلغ 13795 طالبا وطالبة مقسمين إلى 6648 طالبة و7147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك في 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية.

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