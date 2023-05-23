بعد زيادة أعداد المرشحين.. إلى أين تتجه انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

مع بقاء أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، بدأ السياسيون في إطلاق حملاتهم الانتخابية، حيث تمت إضافة اسم جديد إلى القائمة أمس الاثنين، بعدما أطلق السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، تيم سكوت، حملته الرئاسية، وانضم رسميًا إلى السباق على البيت الأبيض.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فقد ينضم سكوت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومبعوث الولايات المتحدة السابق إلى الأمم المتحدة نيكي هالي، ورجل الأعمال المحافظ فيفيك راماسوامي، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون.

وأضاف أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بدأ بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي - وينتظر العديد من المرشحين.

وكان قد أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه سيخوض مسابقة ترشيح الحزب، متعهداً "بجعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، ولا يزال ترامب هو الخيار المفضل للناخبين الجمهوريين، لكن مشاكله القانونية ودوره في أداء الانتخابات النصفية المخيب للحزب جعلته عرضة للخطر.

وبحسب التقرير فقد قد يواجه الرئيس السابق، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا عندما تبدأ الانتخابات العامة، تحديًا شديدًا من مجموعة من المرشحين الجمهوريين، بما في ذلك بعض الذين دعموه ذات مرة.

ويشير التقرير الى العديد من المرشحين من قبل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية العام المقبل، ومن بينهما.

تيم سكوت



السناتور تيم سكوت لديه مهنة طويلة في السياسة في ساوث كارولينا ودخل السباق في مايو بما يقرب من 22 مليون دولار (18 مليون جنيه إسترليني) - أكثر من منافسيه - نقدًا في متناول اليد، ويعد الرجل الأسود الوحيد الذي خدم في مجلسي الكونجرس، ويمثل الرجل البالغ من العمر 57 عامًا ساوث كارولينا في مجلس الشيوخ منذ عام 2013.

وقد أطلق حملته الانتخابية امس الاثنين لخوض لعام 2024 متعهداً بتحويل "أمة في تراجع" وإحياء "ثقافة العظمة" الأمريكية، ويعد تيم سكوت كان محبوبًا بين زملائه، وسرعان ما حصل على موافقات من اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك جون ثون، ثاني أعلى الجمهوريين في الغرفة.

نيكي هالي



ومن جهتها، أعلنت نيكي هايلي، عن ترشحها للرئاسة في منتصف فبراير، لتصبح أول مرشح جمهوري رئيسي يلتزم بمواجهة ترامب، وتعتبر هايلي البالغة من العمر 51 عامًا، التي كانت تعتبر ذات مرة واحدة من ألمع الآفاق الشابة للحزب الجمهوري، أقل شهرة في السنوات الأخيرة.

ولدت هالي في ولاية كارولينا الجنوبية لمهاجرين من السيخ البنجابيين، وأصبحت أصغر حاكمة في البلاد في عام 2009، واكتسبت اهتمامًا وطنيًا في عام 2015 بعد دعوتها لإزالة علم الكونفيدرالية من مبنى الكابيتول في ساوث كارولينا.

على الرغم من قولها إنها "ليست من المعجبين" بترامب في عام 2016، قبلت لاحقًا ترشيحه لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهي فترة تميزت بخروجها الدراماتيكي من اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينما كانت المبعوثة الفلسطينية تتحدث.

وتشدد حملتها، التي تتضمن دعوة لإجراء اختبارات كفاءة عقلية إلزامية للسياسيين الذين تزيد أعمارهم علي 75 عامًا، على الحاجة إلى "جيل جديد" من القادة الأمريكيين.



رون ديسانتيس



عمل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بجد لمحاكاة السيد ترامب، ويُنظر إليه على أنه المرشح الأكثر قدرة على هزيمته في سباق وجهاً لوجه، مدعومًا بمنصب الحاكم بتأييد ترامب، سارع إلى إعادة انتخابه في منتصف المدة العام الماضي بأكثر من 1.5 مليون صوت، وهو أكبر هامش في الولاية منذ أكثر من أربعة عقود. خلال فترة ولايته، فاق عدد الناخبين الجمهوريين عدد الديمقراطيين في الولاية لأول مرة.

ولا يزال المحامي الذي تلقى تعليمه في هارفارد وييل، البالغ من العمر 44 عامًا، وافدًا جديدًا نسبيًا في السياسة الأمريكية، وخدم ذات مرة في البحرية الأمريكية، بما في ذلك جولة في العراق. كان أيضًا عضوًا غير معروف في مجلس النواب من 2013 إلى 2018.

مايك بنس



نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، ولمدة أربع سنوات، كان مايك بنس نائبًا مخلصًا لترامب كنائب للرئيس - حتى عام 2021 أدت أعمال الشغب في الكابيتول إلى تقسيم علاقتهما، بدأ بنس، وهو نجل أحد قدامى المحاربين في الحرب الكورية، حياته المهنية في المعهدر والأدوية المزيفة والوقود والذهب والبنادق والبشر وغير ذلك.