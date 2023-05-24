بدء الضخ التجريبى لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

شهد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه اللواء حازم ممدوح مساعد مدير إدارة المياه والمهندس خالد الأباصيري مدير عام إدارة الموارد المائية والري والحاج بلال أحمد بلال رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، اليوم، الضخ التجريبي لمحطة انطفير التابعة لمشروع القناه المفتوحة تمهيداً لوضعها في الخدمة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.



وأوضح اللواء حازم ممدوح أن المشروع يستهدف نقل مياه الصرف الزراعي من داخل الواحة الي منخفض عين جنبي بطول ( ٣٨كيلو ) مبيناً أنه تم وضع حجر اساس لبدء المشروع في يناير ٢٠٢٢ .



وأكد المهندس خالد الاباصيري على أهمية هذا المشروع الذي سيكون له انعكاس مباشر على المزارع والأراضي مما يعود بالنفع علي الأهالي واستقرارهم وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المنطقة.



وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر للقيادة السياسية على الجهود التى تبذل من أجل إنهاء مشكلة الصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه بالواحة، مؤكدا أن هذه الأعمال تأكد توجيهات القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لواحة سيوة وتأكيد أولوية الاهتمام بحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الواحة،

والتى أقرها رئيس الجمهورية فى وضع حلول جذرية لها.

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير

رئيس مدينة سيوة يشهد بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة بمحطة انطفير