غدًا.. رئيس دار الأوبرا ضيفًا على برنامج "كل الزوايا" عبر قناة ON

يحل الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، غدا الأربعاء، ضيفا على برنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر قناة on الفضائية.

جرى تصوير لقاء الدكتور خالد داغر من داخل دار الأوبرا المصرية ومن المقرر إذاعته مساء غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على شاشة ON.

ويتحدث رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال اللقاء، عن الأزمة الأخيرة الخاصة بالدورة الجديدة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام بمشاركة كبار نجوم الطرب من مصر والوطن العربي والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد الأزمة التى أثارها المايسترو هانى فرحات مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32.