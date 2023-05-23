الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: "الحوار الوطني لم يتأثر بمحاولات الهجوم الخارجية"

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أعرب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عن سعادته بشمول الحوار الوطني كل فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معلقًا: “يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة حقيقية في الطريق نحو الجمهورية الجديدة”.

ولفت نادر نسيم، في تصريحات له، إلى إن الدولة تسعى إلى تدشين الجمهورية الجديدة، وهى  جمهورية تحترم الجميع، وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. 

وتابع: “الحوار الوطني محطة شديدة الاهمية في تاريخ ىمصر، والهدف الرئيسي له تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني”.

وأشار وكيل “دينية الشيوخ”، إلى إن الحوار الوطني لم يتأثر بمحاولات الهجوم عليه عبر بعض المنصات الخارجية، فعشرات الأحزاب السياسية تشارك به ومختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

واختتم  “نسيم”: “كلنا ثقة في تجاوز التحديات الحالية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها، بحب الوطن والاصطفاف حول قيادته ونجاح الحوار الوطني مضمون بنسبة 100%”.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني في الثالث من مايو الجاري وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة ومتنوعة من كافة أطياف المجتمع المصري، سواء معارضة  أو موالاة، كما بدأت المحاور الثلاث عقد جلسات لجانها الفرعية وتم تخصيص يوم الأحد لجلسات المحور السياسي، والثلاثاء للمحور الاقتصادي بينما خصص يوم الخميس لجلسات لجان المحور المجتمعي ، بواقع 4 جلسات في اليوم وشهدت الجلسات مشاركة متنوعة من القوى السياسية والمجتمعية.

التحول الديمقراطي الجمهورية الجديدة اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المجتمع المدنى النائب نادر يوسف نسيم

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