باسم لطفي: تبادلنا الكثير من الملفات والمقترحات خلال جلسات الحوار الوطني اليوم

قال باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إنه تم تبادل الكثير من الملفات والمقترحات خلال جلسات الحوار الوطني اليوم، بمشاركة الشباب وهذا ما كنا نرجوه من الحوار الوطني.

وكشف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من المقترحات التي عرضت اليوم هي عمل استراتيجية للاستثمار بجدول زمني، ووضع آليات لحل المشاكل وليس عرضها فقط، وكذلك الشركات الناشئة والمشاكل التي تعاني منها، وكذلك مشاكل قطاع السياحة ووعي المواطن.

وأشار إلى أن وضع جدول زمني لحل مشاكل الاستثمار يتم من خلاله حل المشاكل بالأولوية وكذلك وضع أولويات الاستثمار.

أهم المعوقات التي تواجه الصناعة

وتابع، أن من أهم المعوقات التي تواجه الصناعة، تعدد جهات الولاية لأي مشروع والجهة المنوطة التي يجب أن يتعامل معها المستثمر، وفكرة الشباك الواحد التي لم تطبق حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهات الصناعية ليست رقمية كاملة لذا لم تستطع التجاوب مع فكرة الشباك الواحد.

وأكد أنه تم مناقشة الرخصة الذهبية، واليوم التركيز خلال الجلسات على أن تكون الرخصة الذهبية للمستثمرين الكبار والصغار، وطالب البعض بالنهوض بالمستثمر المحلي قبل الأجنبي لأن النهوض به هو الذي يأتي بالمستثمر الأجنبي.