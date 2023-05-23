الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز إصابة مواطن بعيار نارى فى قنا

عيار نارى
عيار نارى

كشفت الأجهزة الأمنية أنه بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بموقع التواصل "فيسبوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص بقنا ادعى خلالها قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بقريتى (الحجيرات- أبودياب)، فضلاً عن وقوع بعض المشاجرات تم خلالها استخدام الأسلحة النارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/4/2023 تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال (نجل شقيق الشاكى) مصاب بعيار نارى بالصدر وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بدائرة المركز فوجئ بإصابته بعيار نارى ولا يعلم مصدره.

أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى– عدد من الطلقات لذات العيار– كمية من مخدر الحشيش) وأقر بقيامه بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية ولم يقصد إصابة نجل الشاكى.

أحد الحسابات الشخصية التواصل الإجتماعى فيس بوك الحسابات الشخصية التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص كمية من مخدر الحشيش مرتكب الواقعة مركز شرطة مديرية امن قنا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

رئيس مدينة سيوة يناقش تطوير مجال السياحة العلاجية والبيئية

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد المؤتمر البحثى الطلابى الأول للنظام التكاملى تحت شعار "البحث العلمى من أجل غدٍ أفضل"

كل ما تريد معرفته عن الدهون المتحولة والأطعمة التي يجب الحذر منها

قومي المرأة بأسوان: تنظيم 29 من جلسات دوار في قرى "حياة كريمة"

صندوق مقترحات وجروبات خاصة لطلبة "حماة الوطن" بسمالوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى