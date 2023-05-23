كشف لغز إصابة مواطن بعيار نارى فى قنا

كشفت الأجهزة الأمنية أنه بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بموقع التواصل "فيسبوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص بقنا ادعى خلالها قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بقريتى (الحجيرات- أبودياب)، فضلاً عن وقوع بعض المشاجرات تم خلالها استخدام الأسلحة النارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/4/2023 تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال (نجل شقيق الشاكى) مصاب بعيار نارى بالصدر وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بدائرة المركز فوجئ بإصابته بعيار نارى ولا يعلم مصدره.

أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى– عدد من الطلقات لذات العيار– كمية من مخدر الحشيش) وأقر بقيامه بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية ولم يقصد إصابة نجل الشاكى.