الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توكيل رسمى يكشف عن هارب من 46 حكمًا بالسويس

حبس
حبس

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من (مالك إحدى الشركات) بتوكيل رسمى، وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية بدعوى أن مالك الشركة "الموكل" هارب من عدة أحكام قضائية صادرة ضده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن (مالك الشركة المذكور - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) صادر ضده 46 حكمًا قضائيًا بتهم "شيك - تبديد"، كما أشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

بتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفنىأمكن تحديد مكان المذكور بنطاق الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إختبائه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   

أحد الحسابات الشخصية الإجراءات القانونية التحريات وجمع المعلومات التواصل الإجتماعى فيس بوك أحكام قضائية بإجراء التحريات توكيل رسمي شراء سيارات قسم شرطة الأربعين موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

رئيس مدينة سيوة يناقش تطوير مجال السياحة العلاجية والبيئية

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد المؤتمر البحثى الطلابى الأول للنظام التكاملى تحت شعار "البحث العلمى من أجل غدٍ أفضل"

كل ما تريد معرفته عن الدهون المتحولة والأطعمة التي يجب الحذر منها

قومي المرأة بأسوان: تنظيم 29 من جلسات دوار في قرى "حياة كريمة"

صندوق مقترحات وجروبات خاصة لطلبة "حماة الوطن" بسمالوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى