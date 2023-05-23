توكيل رسمى يكشف عن هارب من 46 حكمًا بالسويس

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من (مالك إحدى الشركات) بتوكيل رسمى، وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية بدعوى أن مالك الشركة "الموكل" هارب من عدة أحكام قضائية صادرة ضده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن (مالك الشركة المذكور - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) صادر ضده 46 حكمًا قضائيًا بتهم "شيك - تبديد"، كما أشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

بتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفنىأمكن تحديد مكان المذكور بنطاق الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إختبائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.