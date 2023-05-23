محافظ سوهاج يناقش عددًا من شكاوى وطلبات المواطنين

التقى طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 137 مواطن.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوي العاملة، والصحة، ومستشفيات سوهاج الجامعية.

فيما عقد نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع "، عقب تشكليه الجديد بقرار المحافظ رقم "291" لسنة 2023م، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، وبرنامج "واتسآب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين .

وأكد القاضي خلال الاجتماع ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشكاوى التضرر من زيادة اسعار التعريفة المقررة.

أوضح القاضي أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها بسوهاج في أكتوبر 2018 وحتى ابريل 2023 أكثر من 19869 شكوى، وتم التعامل معها بنسبة حل بلغت 97%، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، حيث تنوعت الشكاوى ما بين "مخالفات بناء، وتعديات على الأراضي الزراعية، والمرافق، وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها، وشكاوى الفساد، بالإضافة إلى تلقي الإقتراحات والأفكار الجديدة .