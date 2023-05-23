الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

إصابة 4 أشخاص
إصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة، الثلاثاء، في حادثي سير بطرق بني سويف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

في الحادث الأول، أصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة نارية أمام سكن جامعة النهضة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما:"كيرولس.ن.م"، مقيم قرية بياض العرب، 27 عامًا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و"مايكل.م.ف"، 29 سنة، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

في الحادث الثاني أصيب اثنان بينهما طفلة في حادث اصطدام سيارة بهما بمدخل كوبري النيل القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هما:"دينا.ي.م"، 22 سنة، مقيمة مركز الفشن جنوب المحافظة، وشقيقتها" شينا" سنتان، ومصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى نقل المصابين الأربعة بواسطة 4 سيارات إسعاف لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعتين.

بني سويف انقلاب دراجة نارية جامعة النهضة حادث انقلاب دراجة نارية صلاح سالم سيارات إسعاف

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