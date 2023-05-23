جوارديولا عن مواجهة برايتون: دي زيربي أحد أكثر المؤثرين في كرة القدم.. أتعلم منه

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ برايتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر سيتي، ضيفًا على برايتون، غدًا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم مانشستر سيتي لقب المسابقة لصالحه، للمرة الثالثة تواليًا، والتاسعة في تاريخه.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "انتبهوا لما سأقوله لأنني مقتنع بما أقوله، أن روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، هو أحد المدربين الأكثر تأثيرًا في العشرين سنة الماضية. برايتون تستحق الثناء والنجاح".

وأضاف: "مُعجب بما يقدموه كثيراً.. تهانينا على هذا الإنجاز الرائع بالتأهل إلى لدوري الأوروبي.. لا يوجد فريق يلعب بالطريقة التي يلعبون بها ، إنها فريدة من نوعها. كان لدي شعور أنه عندما يصلون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون التأثير رائعًا، لم أكن أتوقع هذا في الوقت القصير".

وتابع: "يصنعون 20/25 فرصة في كل مباراة. يحتكرون الكرة، الجميع مشارك في اللعب والطريقة، الحارس مثل لاعب خط الوسط، إذا لم تلعب بمستوى عالٍ أمامهم، يمكنهم فعل ما يريد. إنهم يستحقون الثناء والنجاح لديهم. أحاول أن أتعلم الكثير، دي زيربي فريد من نوعه، يلعب برايتون دورًا فريدًا مميزًا، الطريقة التي يتحركون بها، تحد جيد لا يصدق بالنسبة لنا ".

وعن احتمالية المداورة في المباراتين المتبقيتين للفريق في الدوري، قال:"الفريقان اللذان يجب أن نلعبه ضدهما (برايتون وبرينتفورد) في الدوري الممتاز يستحقان اهتمامنا وتقديرنا.. لدينا بعض اللاعبين الذين يتنفسون، نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد هما الهدف الرئيسي.. للعب بأفضل شكل ممكن ، يجب أن نركز بشكل كامل في هاتين المباراتين، فهما فريقان جيدان حقًا ".

وعن حالة لاعبه المصاب ناثان آكي، قال: "يتحسن. لا أعرف هل سيلعب غدا أو ضد برينتفورد ، لكنه في المرحلة الأخيرة. هي إصابته الثانية، عليك أن تكون حذرا".