الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: "نحتاج لخلق بيئة عمل مثالية فى مصر"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، إنه لا بد من خلق بيئة أعمال مثالية في مصر، مُشيرًا إلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير.

وأضاف "جلال" خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه يجب إجراء مسح للأعمال والأنشطة المختلفة ودراسة العوائق وسبل العمل عليها وحلها.

وشدد مقرر المحور الاقتصادي، على ضرورة ترتيب الأولويات وبحث العوائق والعمل على إزالتها، بجانب تحسين مناخ الأعمال بشكل منظم، وإزالة العوائق.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.

كما تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

أحمد جلال وزير المالية جلسة الاستثمار رتيب الأولويات الاقتصاد القومي السياسية الانتقائية

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