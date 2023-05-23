الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" يشهد تدريب رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الثلاثاء، التدريب الذي أقيم بمسرح مدرسة كوين أوف بيس، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بحضور  محمد إسماعيل، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة، وجلال عيد، لالمسؤول عن التدريب، وحضور مديري عموم الإدارات المستهدفة.

1d466d5f-5dce-46bb-ad24-30ae28574879

أكد وكيل الوزارة أن التدريب يستهدف رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم بالغربية والمكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية (البابل شيت) وكيفية الإجابة عليها، وضوابط العمل داخل اللجان، والتعامل مع جميع الحالات الخاصة والطارئة.

ec8dd10c-1222-42f8-844b-30c4de393835

أضاف "حسن" أن التدريب الذي وجهت به وزارة التربية والتعليم، يتم على فترتين، بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويستمر حتى الرابعة والنصف مساء، ويستهدف عدد 370 من رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة.

في نهاية التدريب، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة مدرسة كوين أوف بيس، والتي يمثلها الأستاذ ثابت جرجس بشاي، المدير التنفيذي، لاستضافته فعاليات التدريب، وحسن الاستقبال وظهور التدريب بالمظهر اللائق لتعليم الغربية.

cb91350e-c0f3-4234-856c-01ad1138a882

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والدكتور خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، رئيس الإدارة العامة للامتحانات، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، والدكتور عبد الرؤوف عبد الرحمن، مدير إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة استعداداً لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022  /2023، وحرصا من الوزارة على وضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية لتدريب السادة المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

28f7d4ab-11fb-4832-8107-311ee4682cf9
40a8cbd4-a4cf-4c23-b223-f23825f7c37b
تعليم الغربية يشهد تدريب رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدراسة الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم السادة المرشحين امتحان الثانوية العامة

الأكثر قراءة

كشف لغز مقتل مواطن داخل مسكنه بالوراق

نتيجة الترم الثاني.. بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات 2023

هل تصمد؟.. ترقب حذر لمصير الهدنة فى السودان ومخاوف من انهيارها

انتشال جثتى طالبين غرقا فى ترعة القاصد بالمنوفية (صور)

إصابة 6 طلاب فى انقلاب ميكروباص ببنى مزار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجتي الصف الرابع والخامس الابتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى