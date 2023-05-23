لجان مجهزة.. جامعة أسوان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (111) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، خلال انعقاد المجلس علي استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

أضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعلمية، من تطبيق إجراءات وقواعد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من توفير لجان مجهزة للطلاب مع توفير الرعاية الطبية خلال أيام الإمتحانات والعمل علي تشكيل الكنترولات وتوافر المراقبين للاعمال الامتحانات التي ستبدأ من السبت الموافق 27 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يونيو القادم 2023.