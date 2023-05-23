بوريل: الاتحاد الأوروبي خصص مليار يورو لإنتاج ذخيرة حربية لصالح أوكرانيا

قال جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي خصص مليار يورو لإنتاج ذخيرة حربية لصالح أوكرانيا، مشرا الى أن المساعدات العسكرية والاقتصادية والمالية الأوروبية إلى أوكرانيا تجاوزت 60 مليار يورو.

واضاف بوريل، بحسب شبكة فوكس نيوز، أن الاتحاد الأوروبي زود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة و1300 صاروخ .

ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار الولايات المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16.

وقال بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، الثلاثاء ، إن الضوء الأخضر للولايات المتحدة للسماح للطيارين الأوكرانيين بالحصول على تدريب على طيران طائرات إف -16 قد خلق زخمًا لا يرحم من شأنه أن يجلب الطائرات المقاتلة حتمًا إلى ساحة المعركة الأوكرانية.

قال جوزيب بوريل ، "كما تعلم ، إنه دائمًا نفس الشيء: نحن نناقش ، في البداية الجميع متردد" ، معطيًا مثالاً للنقاش الطويل والمعارضة المبدئية لإرسال دبابات قتالية متقدمة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، "وفي النهاية - مع الفهود وطائرة F-16 في النهاية - يأتي القرار لتقديم هذا الدعم العسكري لأن هناك حاجة ماسة إليه."

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن قرار التدريب كان هو الدافع الدقيق اللازم لإتاحة الطائرات لأوكرانيا، وقال ستولتنبرج قبل اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "الإعلان بوضوح عن بدء التدريب - هذه خطوة مهمة ستمكننا جزئيًا من تسليم طائرات مقاتلة في مرحلة ما".

وقال إنه يثبت أيضًا أن الغرب لن يتنحى في وجه روسيا ، قائلاً إن مثل هذا القرار "يرسل إشارة واضحة جدًا بأننا موجودون هناك على المدى الطويل وأن روسيا لا يمكنها انتظار خروجنا".

وأضاف بوريل أن تدريب الطيارين الأوكرانيين قد بدأ بالفعل في بولندا وبعض البلدان الأخرى ، على الرغم من أن السلطات في وارسو لم تتمكن من تأكيد الخبر على الفور. كما تقوم هولندا والدنمارك ، من بين دول أخرى ، بوضع خطط لمثل هذا التدريب.

ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تسليم طائرات مقاتلة من الجيل الرابع حتى الآن ، لكن تدريب الطيارين الآن - وهي عملية تستغرق عدة أشهر - ستساعد في تسريع الاستعداد للمعركة بمجرد اتخاذ قرار رسمي.