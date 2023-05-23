الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كميات كبيرة من العصائر الفاسدة بطنطا

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة العصائر المصنعة داخل إحدى الشركات الغذائية بمدينة طنطا غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء صلاحيتها.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وهيئة الرقابة والإداريّة بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، حيث تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد ابوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وضمت كلا من محمد شعبان مدير الإدارة التموينية بمركز طنطا وياسر مراد مدير إدارة طنطا التموينية ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية، حيث تم ضبط 18500 عبوه مشروب حلوى للاطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعبوات حلوى انتهاء 30/4/2023 داخل شركة مواد غذائيه تابعة لمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما شن محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية حملة مكبرة بدائرة مركز طنطا لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى توافرها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط 250 كجم جبن ومواد غذائية جميعها منتهية الصلاحيه انتهاء مارس 2023 أبريل 2023 داخل مخزن مواد غذائية بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

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ضبط كميات كبيرة العصائر المصنعة الرقابة على الأسواق المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين استهلاك الأدمي التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على الاسواق

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