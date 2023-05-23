193 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي شرم الشيخ

صدّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، على 30 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي شرم الشيخ “نموذج 10”.

وقالت محافظة جنوب سيناء في بيان “إن التصديق تم بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن”.

أشار رئيس مدينة شرم الشيخ إلى أنه إضافة إلى أنه تم التصديق على 163 حالة تصالح سابقة تم التصديق اليوم علي 30 قرار تصالح بذلك يصبح عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 193 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.