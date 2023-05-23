الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تطلق مبادرة لتعزيز التواصل المجتمعي وتحسين تجربة المريض

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة « يوم للناس» لتعزيز التواصل المجتمعي، وذلك غدًا بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وتحت شعار “مستقبل صحي أفضل يبدأ بالحوار”، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقالت الهيئة: “تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر خلال فعاليات المبادرة مناقشة كافة المقترحات والتحديات الخاصة بالمنتفعين وصولًا لمؤشرات صحية تحقق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بإعتبارهم الهدف الأسمى للمنظومة، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول خدمات المنظومة وجودتها”.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى تؤكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المواطن المصري، وذلك وصولاً للهدف المنشود بتوفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة، ويضمن استمرارية الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه تأتي مبادرة «يوم للناس» تماشيًا مع سياسات الهيئة للوقوف المباشر على آراء المنتفعين، حيث تُعد المبادرة أول مبادرة اجتماعية لفرع الهيئة بالإسماعيلية، وهي مبنية على التواصل المباشر مع متلقي الخدمة، بهدف فتح حوار مجتمعي لعرض المقترحات، والتعرف على التحديات التى تواجه المنتفعين بما يسهم في تقديم الحلول الفورية، مؤكدًا أن المبادرة تضمن اتخاذ كافة الإجراءات بشكل لحظي بما يُلبي تطلعات واحتياجات المنتفعين من الخدمات الطبية والعلاجية، ويضمن تحسين تجربتهم في الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة، وبما يتوافق مع أحدث نظم الصحة العالمية.

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