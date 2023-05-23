الأنبا توما يلتقي وفدا من جمعية الصعيد للتربية والتنمية

استقبل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وفد مكتب جمعية الصعيد للتربية والتنمية، بسوهاج، بمقر المطرانية.

وضم الوفد المهندس هاني صابونجي، مدير عام الجمعية، والدكتور زياد برزي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وصفوت بدري، مدير مكتب الجمعية بسوهاج، وابتسام فوزي، نائب مدير المكتب، بحضور الأب إرميا عياد، منسق العلاقات العامة بين المطرانية، والجمعية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المطرانية، والجمعية، بهدف تنمية الإنسان دون تفرقة، حسب تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.