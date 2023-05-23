الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات وماليزيا توقعان إعلان نوايا للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت الإمارات وماليزيا، اليوم الثلاثاء، إعلان نوايا مشترك لإجراء محادثات ترمي إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".
جرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رأس وفد إماراتي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن توقيع إعلان النوايا يعكس "قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين".
وأوضح أن "التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تواصل مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة مع 2021، وبزيادة 31% و18% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي".
وأشار إلى أن "ماليزيا تُعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية" مضيفًا أن "الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقًا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022".

الإمارات وماليزيا الإمارات أنباء الإمارات ابوظبى محمد بن زايد آل نهيان

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