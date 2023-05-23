الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدا.. بعثة "طائرة الزمالك سيدات" تعود للقاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

طائرة سيدات الزمالك
طائرة سيدات الزمالك

تعود بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بنادي الزمالك إلى القاهرة فجر غد الأربعاء قادمة من تونس بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية.

توج الفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية 34 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 1/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة نابل بتونس.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي..
25/22
18/25
25/15
25/18

ومن المقرر أن يشارك فريق "طائرة الزمالك سيدات" في بطولة كأس العالم للأندية المنتظر إقامتها في سبتمبر القادم بالهند كأول فريق مصري يشارك في البطولة

ويقود فرق "طائرة الزمالك سيدات"؛ أحمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا مساعدا وإكرامي هيكل مدربا وسمية اخصائيا للعلاج الطبيعي وشادي فهيم محللا وهبة حسنين مديرا إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وجاء مشوار الفريق في البطولة كالتالي.. تأهل الفريق من الدور التمهيدي بعد تصدر المجموعة الرابعه لبطولة  بالفوز علي فرق الجيش الرواندي وليتو الكاميروني والجمارك النيجيري بنتيجه واحدة في المباريات الثالثه 0/3 ثم الفوز علي فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3 في دور 16 ثم الفوز علي فريق نافال النيجيري بنتيجه 0/3 في دور 8 ثم الفوز علي فريق مولودية الجزائر بنتيجه 0/3 في الدور قبل النهائي. 

 يذكر  أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات .

أحمد فتحى الأنابيب الكينى الزمالك بطولة أفريقيا للأندية طائرة الزمالك كرة الطائرة سيدات

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