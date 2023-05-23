الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال

علق القيادي والمفكر الفلسطيني رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني اللواء الدكتور محمد أبوسمرة، على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، الذي أسفر عن وقوع 3 شهداء بجانب عشرات المصابين والجرحي.

وقال أبو سمرة في تصريحات لـ"الدستور"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاضر مخيم بلاطة والطرق المؤدية إليه من جميع النواحي، وزاد تعداد القوة الصهيونية المعتدية عن ٥٠٠ ضابط وجندي من جيش العدو ووحداته الخاصة ومخابرات العدو، وارتكبوا جميعاً مجزرة حقيقية داخل وخارج المخيم، وقاموا بتفجير وتدمير العديد من منازل المخيم، مما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء واصابة أعداد كبيرة من أهالي المخيم والمقاومين بجراح، عدا عن الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالعشرات من بيوت وممتلكات أهالي المخيم.

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القاهرة الإخبارية: حداد فى مخيم بلاطة بعد استشهاد 3 فلسطينيين (فيديو)

توحيد الجهود والالتفاف خلف القيادة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

وأدان أبو سمرة بأشد العبارات الجرائم الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومخيمات وقرى وبلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود والمواقف والالتفاف خلف القيادة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتصدي لكل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وطالب الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الشقيقة الكبرى مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بتوفير كافة أشكال ووسائل الصمود والرباط للشعب الفلسطيني، والتدخل من أجل وقف جرائم الاحتلال التي فاقت كل وصفٍ وحدٍ ضد جماهير شعبنا الأعزل، فشعبنا المظلوم بحاجة ماسةٍ إلى دعم ومساندة ومؤازرة أشقاءه العرب بكافة الأشكال والوسائل، وضرورة صياغة موقف وفعل عربي موحد يساهم في وضع حد للإجرام والتوحش الصهيوني ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة.

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حزب الشعب الفلسطيني يدين جريمة الاحتلال في بلاطة

بلاطة مخيم الاحتلال الإسرائيلي نابلس فلسطين

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أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

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