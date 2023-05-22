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القاهرة الإخبارية: حداد فى مخيم بلاطة بعد استشهاد 3 فلسطينيين (فيديو)

جريدة الدستور

علقت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم، والذى أسفر عن استشهاد 3 وإصابة 6 فلسطينيين، وجرى إعلان الحداد في مخيم بلاطة.

وكشفت السلامين، أسماء الشهداء الثلاثة، وهم:

  1. فتحي رزق 30 عامًا.
  2. عبدالله يوسف 24 عامًا.
  3. محمد زيتون 32 عامًا.

وتابعت المراسلة، أنه تم وصول 6 فلسطينيين إلى المستشفيات بإصابات وجروح خطيرة، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيمات، الذي أسفر عن إصابة البعض بالاختناق، فيما عبث الاحتلال بمحتويات المنازل واعتقال 3 فلسطينيين من أحياء متفرقة في مدينة جنين.

واختتم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفجير منزل في مخيم جنين "بلاطة" يعود لعائلة "أبو شلال"، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط إصابات لأصحاب المنازل المجاورة، مما أدى إلى إصابة فتاة وشاب بجروح بفعل شظايا زجاج النوافذ.

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