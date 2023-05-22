الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الشعب الفلسطيني يدين جريمة الاحتلال في بلاطة

حزب الشعب الفلسطيني
حزب الشعب الفلسطيني

أدان حزب الشعب الفلسطيني، الإثنين، جريمة  الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة ستة مواطنين، أحدهم بجروح خطيرة، إضافة إلى تفجير ثلاثة شقق سكنية.

وقال الحزب في بيان اليوم، إن جريمة الاحتلال جزءا من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات على شعبنا الفلسطيني.

ودعا حزب الشعب إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود شعبنا وحماية مناضليه وأبناءه وبناته كافة، ومواصلة التحرك السياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

- "الخارجية الفلسطينية" تُدين اقتحام "بلاطة" 

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، التي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وعدد آخر من الجرحى، بينهم حالة خطيرة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم أن "هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته".

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وستتابع الوزارة هذه الجريمة البشعة مع المحكمة الجنائية الدولية".

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمته وتحمل مسئولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد، وصولاً إلى محاسبة القتلة والمجرمين ومحاكمتهم.

حزب الشعب الاحتلال نابلس مخيم بلاطه الخارجية الفلسطينية

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