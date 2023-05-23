رئيس "تجارية الجيزة" يُطالب باستراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار والصناعة

ضمن "الحوار الوطني"..

طالب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، لجان الصناعة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى ببحث ومناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وذكر “ناصر” في تصريحات له، أن مشاركة القطاع الصناعى تبلغ 16 % من الدخل القومى ونأمل زيادة تلك النسبة فى المستقبل ضمن استراتيجية متكاملة تدعم الاستثمار والصناعة وتتيح لرجال الاعمال من القطاع الصناعى فرص استثمارية فى مجال الصناعة مع العمل على بث رسائل طمانينه للمستثمرين المصريين والاجانب.

وأشاد رئيس “تجارية الجيزة" بمناقشات الجلسة الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى مطالبا بالعمل على ضم العديد من شركاء القطاع الصناعى والقطاع التجارى من الاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية إلى تلك المناقشات وذلك لطرح المشاكل والمصاعب الفعلية التى تواجههم على ارض الواقع الفعلى سواء المتعلقة بانشاء المصانع او الفرص التسويقية للمنجات محليا وخارجيا.

وأكد “ناصر” أن تلك الاجتماعات تسهم فى إبراز مشاكل الصناعة والتجارة للعمل على حلها وتوفير البيئة المناسبه للاستثمار والمستثمرين والعمل على جذب رؤوس الأموال فى المجال الصناعى مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على إيجاد حلول للتحديات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وازالة جميع المعوقات التي تعترض قطاع الصناعة.