الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضمن "الحوار الوطني"..

رئيس "تجارية الجيزة" يُطالب باستراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار والصناعة

عادل ناصر
عادل ناصر

طالب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، لجان الصناعة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى ببحث ومناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وذكر “ناصر” في تصريحات له، أن مشاركة القطاع الصناعى تبلغ 16 % من الدخل القومى ونأمل زيادة تلك النسبة فى المستقبل ضمن استراتيجية متكاملة تدعم الاستثمار والصناعة وتتيح لرجال الاعمال من القطاع الصناعى فرص استثمارية فى مجال الصناعة مع العمل على بث  رسائل طمانينه للمستثمرين المصريين والاجانب.

وأشاد رئيس “تجارية الجيزة" بمناقشات الجلسة الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى مطالبا بالعمل على  ضم العديد من شركاء القطاع الصناعى والقطاع التجارى من الاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية إلى تلك المناقشات وذلك لطرح المشاكل والمصاعب الفعلية التى تواجههم على ارض الواقع الفعلى سواء المتعلقة بانشاء المصانع او الفرص التسويقية للمنجات محليا وخارجيا.  

وأكد “ناصر” أن تلك الاجتماعات تسهم فى إبراز مشاكل الصناعة والتجارة للعمل على حلها وتوفير البيئة المناسبه للاستثمار والمستثمرين والعمل على جذب رؤوس الأموال فى المجال الصناعى مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على  إيجاد حلول للتحديات  اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وازالة جميع المعوقات التي تعترض قطاع الصناعة.

اتحاد الصناعات إدارة الغرفة أرض الواقع استثماري استثمارية

الأكثر قراءة

حريق داخل شقة فى حى البشاير بأكتوبر

بعد بلاغ للنائب العام ضد عمرو مصطفى.. أول تعليق لحفيدة أم كلثوم (خاص)

غادة لبيب: وزارة الاتصالات تعمل على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمارات

لليوم الثانى.. تراجع أسعار الغاز العالمية لـ2.508 دولار للمليون وحدة حرارية

ضبط 26 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز أبوقرقاص (صور)

صندوق التنمية الصينى الإفريقى: مستعدون لتمويل مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى