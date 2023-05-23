افتتاح الملتقى الطلابي الأول لجيل مستقبل الجامعة بجامعة بني سويف الأهلية

افتتح الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، الملتقى الطلابي الأول لجيل مستقبل الجامعة الأهلية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس جامعة بني سويف لقطاع التعليم والطلاب والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، وعدد من عمداء الكليات ومنسقي البرامج ومحمد سليم الأمين العام لجامعة بني سويف، وسط حضور لافت من الطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة المعرض الفني لطلاب الجامعة واشتمل على العديد من اللوحات الفنية للطلاب على مستوى كافة البرامج، فضلاُ عن تفقد المعرض التكنولوجي لطلاب كلية الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات، ثم مشاهدة فيلم تسجيلي عن التعريف بجامعة بني سويف الأهلية والبرامج والتخصصات بداخلها ومنسقي البرامج.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الكبيرة بوجوده وسط أبنائه طلاب الجامعة في أول ملتقى طلابي لهم ومشاهدته النجاح الكبير الذى شهدته الجامعة ، موجهاً الشكر للرئيس السيسي لتبنيه فكرة إنشاء الجامعات الأهلية والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تراعي التطورات العالمية في البرامج التعليمية من خلال البرامج البينية الحديثة والتي تعمل على إعداد جيل قادر على المنافسة وتلبية متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وقدم الشكر أيضاُ إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وكل من ساهم في نجاح الجامعة لتصل لهذا المستوى المتميز، كما ظهرت أهميتها في احتواء أبناء مصر القادمين من البلاد التي بها نزعات وحروب.

ووجه الدكتور منصور حسن، أبنائه الطلاب بالاستفادة القصوى من البرامج الدراسية إضافة الي ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة والتي تنعكس بشكل واضح على صقل خبراتهم وتوسع مداركهم وتنمي روح الابتكار والأبداع لديهم وتتيح له فرص التفاعل مع الأخرين داخل و خارج الجامعة ، لافتاً إلى أسباب النجاح والتي على رأسها الطموح بلا حدود والتخطيط بدقة متناهية والتنفيذ بإتقان وإخلاص.

وأشارت الدكتورة سحر داود، إلى أن الملتقى يشمل عدد من المحاضرات المهمة منها محاضرة قوة العلم في التطور الوظيفي، ومحاضرة عن الإنسانيات والمسؤوليات الطبية، ومحاضرة عن الذكاء الاصطناعي ودورة في بناء جيل المستقبل، ومحاضرات عن مفهوم الجودة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والشخصية الإيجابية.

واختتمت فعاليات الافتتاح بتكريم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وإهدائه درع الجامعة لدعمة الكبير للجامعة ومجهوداته المتواصلة حتى أصبحت الجامعة في مكانة متميزة.

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