رئيسة مولدوفا تتعهد باعتقال بوتين استجابة لقرار المحكمة الجنائية الدولية

أكدت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، الثلاثاء، أن بلادها ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا قام بزيارة مولدوفا، وذلك امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

جاءت تصريحات ساندو خلال مقابلة مع "Euronews Romania" اليوم الثلاثاء.

وأضافت رئيسة مولدوفا، أن بلادها ستمتثل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، والتي أصدرت كما بتوقيفه مارس الماضي، وفقا لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

يجدر الإشارة إلى أن آخر زيارة لبوتين لمولدوفا في أكتوبر 2002، ثم في نوفمبر 2008 بصفته رئيسا للوزراء، في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

- الكرملين يطالب بالتصدي للتوغلات المسلحة إلى روسيا من أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم، عبر الكرملين الثلاثاء عن "قلقه العميق" جراء توغل مجموعة مسلحة الى الأراضي الروسية من أوكرانيا داعيا الى بذل "المزيد من الجهود" للتصدي لهذه الهجمات.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف أمام الصحافيين “ما حدث بالأمس يثير قلقا عميقا ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا. وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود”.